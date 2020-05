Castellarano: indagine sulle reali necessità delle famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 6 anni

fanzi”Fin dall’inizio della crisi legata alla pandemia – ci spiega Paolo Iotti, vice sindaco con delega alle politiche scolastiche – l’Amministrazione comunale di Castellarano ha mantenuto costante il dialogo con la cittadinanza utilizzando il sito istituzionale e i social media. In questa logica di dialogo si inserisce il sondaggio esplorativo che proponiamo: vogliamo conoscere le reali necessità delle famiglie con bambini in età compresa tra 0 e 6 anni per poter modulare un servizio educativo il più possibile aderente ai bisogni del territorio.

Al momento, il periodo di riferimento preso in esame dall’indagine sarà quello estivo, ma il format innovativo potrà essere utilizzato in futuro anche per raccogliere le vostre opinioni in altri ambiti.

Vi chiediamo pertanto di rispondere ad alcune semplici domande; basterà collegarsi al sito del Comune di Castellarano all’indirizzo www.comune.castellarano.re.it e compilare il format https://forms.gle/ZyRP2G4sSg4P7CoB9

Questa fase esplorativa è per noi digrande importanza. I dati che verranno raccolti saranno la base di partenza per cercare di riprogettare i servizi socio-educativi offerti nel territorio e prendere decisioni condivise con la cittadinanza”.