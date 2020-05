Bimba cade da finestra a Bologna: in casa la Polizia trova quasi un chilo di marijuana

Una bambina di due anni e mezzo è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, cadendo accidentalmente dalla finestra in un’abitazione in via Sant’Agnese, alla periferia di Bologna. La piccola, soccorsa dal 118, è stata portata all’ospedale Maggiore e ricoverata con una prognosi di 15 giorni. La Polizia, sul posto per ricostruire l’accaduto, ha trovato e sequestrato quasi un chilo di marijuana e una serra per la coltivazione della cannabis. La madre della bimba, una 41enne italiana, è stata arrestata.

(foto di repertorio)