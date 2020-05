Assembrati e alticci davanti ad un bar, 4 uomini sanzionati a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 17:30 nell’ambito dell’attività di controllo volta al rispetto della normativa relativa all’emergenza Covid-19, personale della Volante è intervneuto in via Gorizia a Reggio Emilia poiché aveva notato nel corso di alcuni passaggi un assembramento di persone davanti ad un bar. Giunti sul posto gli operatori accertavano che quattro persone stavano stazionando davanti l’esercizio commerciale con in mano boccali di birra, in evidente stato di forte alterazione per abuso di alcoolici.

Pertanto gli Agenti dopo aver identificato i soggetti, risultati tutti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, contestavano ai predetti il mancato distanziamento sociale e l’assembramento, violazioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020 che prevedono una multa di 400 euro per ciascuna infrazione ed inoltre per 3 delle 4 persone il reato di ubriachezza manifesta (art.688 c.p.)

Inoltre al titolare del bar gli operatori contestavano l’art.691 C.P. (somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza) ed il mancato rispetto delle indicazioni inerenti la gestione delle attività commerciali sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di misure anti Covid-19.