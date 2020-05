Unimore prosegue tutte le sue iniziative in modalità online. Si svolgerà con questa modalità anche l’iniziativa “Incontri con le imprese”, un ciclo di appuntamenti organizzato dall’Ufficio Orientamento dell’Ateneo che, da oltre 10 anni e con la collaborazione di Ergo, fa incontrare studenti e neolaureati con le aziende che cercano nuove figure professionali.

Gli incontri si snoderanno dal 19 al 21 maggio 2020 sul sito orientamento.unimore.it:

http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-al-lavoro-e-placement/studenti-e-laureati/incontri-con-le-imprese/articolo90053849.html

Unimore date le misure ancora emergenziali del COVID19, propone ai suoi studenti, laureandi e neolaureati, “Incontri con le imprese online”. Gli appuntamenti, che da oltre 10 anni sono promossi dall’Ateneo modenese-reggiano, con la collaborazione di Ergo, saranno in questa occasione svolti grazie ad una pagina dedicata del sito.

L’iniziativa online, nata dall’Ufficio Orientamento, è stata accolta con estremo entusiasmo dal mondo imprenditoriale e ha riscontrato, in particolare, l’interesse di oltre trenta aziende.

Aziende ed Unimore lavorano in parallelo ovvero le aziende partecipano con una pagina del loro sito aziendale dedicata all’iniziativa e l’Ateneo pubblica gli annunci per le posizioni aperte sulla bacheca on line di Unimore.

Sui siti aziendali sono state inserite le istruzioni per seguire le presentazioni in streaming e per svolgere i colloqui a distanza con candidati e candidate.

Alcune aziende che non possono essere presenti in streaming hanno fornito un video di presentazione.

“Incontri con le imprese online” si terrà da martedì 19 a giovedì 21 maggio ad orari calendarizzati.

Sulla pagina http://www.orientamento.unimore.it/site/home/orientamento-al-lavoro-e-placement/studenti-e-laureati/incontri-con-le-imprese/articolo90053849.html, in continuo aggiornamento, sono pubblicate le aziende partecipanti e si trovano le istruzioni per studenti e laureati: “controllare gli annunci che le aziende hanno pubblicato sulla bacheca di Unimore, guardare il sito di ciascuna per informarsi sulle modalità di inviare anche auto-candidature, come partecipare allo streaming”.

L’iniziativa comprende anche un assai utile lavoro “dietro le quinte” di revisione di Curriculum Vitae di studenti e laureati di Unimore, nonchè la consulenza su come i giovani possono affrontare i loro primi colloqui di lavoro.

In questa fase, il progetto testimonia un ulteriore segnale positivo che Unimore lancia prima di tutto ai suoi studenti e alle sue studentesse, pronti per inserirsi nel mercato del lavoro, ma anche alle aziende che sentono fortemente la necessità di continuare a fare sistema con il mondo universitario per guardare al futuro con il giusto slancio: comune è l’esigenza di fare ripartire nel migliore dei modi il sistema imprenditoriale.