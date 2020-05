Sassuolo: intercettati dai carabinieri dopo furto in azienda ceramica. Refurtiva recuperata

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Sassuolo sono intervenuti a seguito di un furto in atto all’interno del deposito di un’azienda ceramica. Alla vista dei militari i conducenti di due furgoni, su cui ci sono accertamenti in atto, si sono dati alla fuga. Dopo un inseguimento per le vie di Sassuolo, oramai braccati, gli stessi hanno preferito abbandonare i due veicoli fuggendo a piedi nelle campagne limitrofe. Il materiale rubato, diversissimi paletti in legno, saranno restituiti al legittimo proprietario.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013