San Felice sul Panaro: Consiglio comunale e commemorazione per il 20 maggio

Mercoledì 20 maggio è convocato alle 19 in videoconferenza il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro. L’assemblea si aprirà con un minuto di silenzio per commemorare il sisma del 2012 e ricordare le vittime del terremoto. La sera del 20 maggio, inoltre, l’Amministrazione comunale chiede ai cittadini di esporre un lumino alla finestra della propria abitazione in una sorta di raccoglimento ideale della comunità. Il divieto di assembramenti impedisce infatti di svolgere la tradizionale fiaccolata che si svolgeva il 20 maggio. Per il 29 maggio, l’Amministrazione comunale sta organizzando altre iniziative di commemorazione del terremoto.



