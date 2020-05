Ripartito a Scandiano il mercato per tutti i settori

Dopo aver riaperto, tra i primi a livello regionale, il mercato alimentare nel Parco della Resistenza, il Comune di Scandiano ha fatto lo stesso anche per tutti i settori merceologici ed è ripartito – dalle prime luci dell’alba di lunedì 18 maggio – con il mercato generale, in una nuova location, individuata a tempo di record per consentire l’esercizio dell’attività nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza diramati dalla Regione Emilia Romagna nelle ultime ore.

Protocolli che hanno anche consentito la riapertura di negozi e pubblici esercizi, realtà che dopo mesi difficili possono così rivedere la luce in un contesto di piena sicurezza per operatori e utenti.

Quanto al mercato, che avrà luogo in questa nuova location anche per i prossimi lunedì, è stato ospitato dall’area di via Tognoli, Piazza Prampolini e Parco della Resistenza, a pochi passi dal centro storico ma in una zona molto ampia che permette gli adeguati distanziamenti. L’area adiacente a quella in cui è già stato allestito il mercato per i banchi alimentari.

Buona la risposta del pubblico nel primo lunedì di riapertura.

L’amministrazione comunale si è mossa per tempo e già nei giorni scorsi ha condiviso la scelta del nuovo posizionamento dei banchi con i 118 operatori, in attesa che le decisioni del consiglio dei ministri e della Regione fossero ufficiali, predisponendo quindi gli atti in modo efficace e tempestivo.

“E’ stato un lavoro davvero importante – hanno dichiarato il sindaco Nasciuti e l’assessore al commercio Caffettani – che ne segue molti altri, tutti nel segno di sostenere con rapidità e soluzioni idonee il ritorno all’attività dei nostri negozi, pubblici esercizi e dei nostri ambulanti, in piena sicurezza per operatori e utenti”.

Gli accessi sono stati e saranno contingentati ed è obbligatorio indossare la mascherina, al contempo sarà garantito il distanziamento sociale e tra i banchi e la vendita ad un solo cliente per volta.

Lo svolgimento regolare delle operazioni di vendita e il contingentamento degli ingressi viene garantito da personale addetto.