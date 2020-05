Malattie infiammatorie croniche: il Comune di Modena aderisce al World IBD Day

Martedì 19 maggio ricorre la Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino, Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa, WorldIbd 2020.

Il Comune di Modena aderisce alla campagna #WorldIBDDay2020 #MakeIBDWork #amiciadistanza pubblicando l’immagine simbolo della campagna sulla pagina Facebook Città di Modena.

Il World IBD Day intende essere un modo per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla condizione delle 250.000 persone che in Italia convivono con la malattia di Crohn e la colite ulcerosi. L’obiettivo è migliorare la qualità di vita delle persone che soffrono di queste patologie e dei loro familiari e creare una maggiore consapevolezza a riguardo.

La campagna in Italia è organizzata con la collaborazione di Amici, l’Associazione Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino che per l’edizione 2020, in concomitanza con le restrizioni per l’emergenza Covid-19 ha deciso di proporre, anziché l’illuminazione dei monumenti, un’attività di sensibilizzazione che corre sui social degli enti che aderiscono alla campagna.