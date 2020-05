Due interventi effettuati in città dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia

La Polizia di Stato di Reggio Emilia è intervenuta in via Ferrari in ausilio alla Polizia Municipale per soccorrere una persona che aveva subito un furto con strappo. La vittima raccontava in maniera molto confusionaria, che un giovane presentatosi a lui come medico, approfittando di un momento di distrazione, con un’azione repentina gli sfilava la collanina. Le ricerche dell’autore del furto, per ora non hanno dato esito.

Altro intervento della Polizia in via Gorizia 44, per la segnalazione di persona che si era introdotta abusivamente all’interno di abitazione privata e dopo essere stata sorpresa, si era data alla fuga. L’uomo veniva rintracciato, ubriaco e poco collaborativo, presso un vicino distributore di benzina. La persona che presentava le stesse caratteristiche riferite agli Agenti dalla vittima, si rifiutava di fornire il documento d’identità. Solo successivamente gli operatori riuscivano ad identificare il personaggio per un cittadino nigeriano, classe 1996. Lo stesso al termine, veniva deferito per la violazione di cui all’art. 337 c.p.( resistenza a pubblico ufficiale) e dell’art. 6,comma 3 del D.lgs. 286/98.