Sabato 16 maggio i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno tratto in arresto un cittadino italiano 25 enne, del posto, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Modena. Il 25enne deve espiare oltre sei anni di reclusione per reati commessi sino al 2018 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi.



