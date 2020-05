Da domani riprendono a Sassuolo i mercati settimanali

Con la riapertura di oggi di buona parte degli esercizi pubblici, il Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna consentono anche la riapertura dei mercati ambulanti settimanali, naturalmente nel rispetto di ferree regole che regolano i disciplinari di contrasto alla diffusione del virus Covi-19.

A partire da domani, martedì 19 maggio, quindi anche i due mercati settimanali del martedì e del venerdì riprenderanno il loro regolare svolgimento ampliando l’offerta a merceologie non più solo limitate al settore alimentare.

Saranno quattro i settori in cui verrà suddiviso il mercato di Sassuolo: parcheggio Unicredit, piazza Libertà, via San Giorgio e piazza Garibaldi.

Ognuno dei quattro settori avrà due ingressi e due uscite ed i banchi saranno posizionati a distanza tale da garantire il più possibile la distanza interpersonale degli avventori che avranno comunque l’obbligo di indossare la mascherina a protezione di naso e bocca.

“In base alle indicazioni della Regione – dichiara l’Assessore al Commercio ed alle Attività Produttive del Comune di Sassuolo Massimo Malagoli – da domani, quindi, torneranno in centro i due mercati settimanali, naturalmente con modifiche e limitazioni del caso per osservare scrupolosamente le indicazioni dei protocolli regionali: come per tutti gli altri esercizi, da bar a ristoranti, da negozi in sede fissa a saloni di parrucchieri ed estetisti ci saranno regole da rispettare e non si potranno creare assembramenti di persone. Per questo, oltre a chiedere la collaborazione di tutti, da ambulanti a clienti, ringrazio la Polizia Municipale ed i Volontari della Sicurezza che, ad ogni mercato, vigileranno affinchè le buone regole di comportamento siano seguite nell’interesse di tutta la collettività”.

Nell’home page del sito internet istituzionale, all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it sarà possibile accedere direttamente all’apposita sezione in cui scaricare i protocolli della Regione per ogni settore merceologico, ambulante o in sede fissa, oltre all’avviso che il Comune di Sassuolo ha realizzato e distribuito ai commercianti affinchè venga affisso all’ingresso di ogni negozio”.