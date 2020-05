Al via la Fase 2 anche per la biblioteca di Nonantola

Parte la fase 2 anche per i servizi culturali di base del Comune di Nonantola che riprenderanno ad erogare, con gradualità, i servizi di prestito e riconsegna libri in presenza, pur mantenendo il supporto da remoto attivato nella prima fase dell’emergenza.

Da martedì 19 maggio, infatti, sarà possibile riconsegnare libri della biblioteca che i cittadini hanno ancora in prestito, depositandoli nel box installato all’ingresso della biblioteca, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24. Tutto il materiale riconsegnato sarà sanificato e inserito in quarantena prima di essere rimesso in circolo.

Dal giovedì 28 maggio, la biblioteca invece riaprirà al pubblico con orario ridotto (giovedì: 9-13, venerdì:15-19 e sabato: 9 – 13), per la consegna su appuntamento di nuovi libri.

Modalità prestito in Biblioteca dal 28 maggio

Nel rispetto delle regole necessarie per prevenire e contenere il contagio, sarà possibile, dal 28 maggio prossimo, recarsi in biblioteca di persona, solo su appuntamento e per il mero ritiro di libri già prenotati. Non sarà infatti possibile, al momento, l’accesso alle sale e la permanenza in biblioteca.

L’appuntamento per il ritiro potrà essere effettuato telefonicamente (059549700) dal martedì al sabato, via e-mail (biblioteca@comune.nonantola.mo.it), o attraverso le funzionalità di BiblioMO fruibili, da remoto, dagli utenti, attraverso il proprio spazio personale.

Come scegliere il volume

Consultando BiblioMO, il catalogo delle biblioteche modenesi, selezionare la biblioteca di Nonantola e cercare i titoli che desiderano leggere avendo l’accortezza di verificare che il libro sia disponibile al prestito;

Telefonando in biblioteca o scrivere una e-mail chiedere ciò che desiderano e/o richiedere consigli di lettura sulla base di dei propri interessi;

Attraverso i link che periodicamente le bibliotecarie pubblicheranno sul sito del Comune relativi a novità, proposte tematiche, libri disponibili al prestito per ogni fascia di utenza.

Una volta individuati i titoli, questi verranno preparati per il prestito e il ritiro concordato su appuntamento.

Prestito domiciliare

Rimane attivo il prestito domiciliare, che nelle prime tre settimane di attività ha consentito di distribuire 363 volumi, grazie al prezioso contributo di Scout-AGESCI e Consulta del volontariato. E’ dunque possibile ricevere i libri al proprio domicilio utilizzando le modalità utilizzate sinora (inoltro e-mail o contatto telefonico).

Ludoteca e Fonoteca

La restituzione dei giochi della Ludoteca e dei cd della Fonoteca potrà essere effettuata dalla settimana del 25 maggio nelle modalità che saranno comunicate.