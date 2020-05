Aggiornamenti sul progetto dell’Hospice San Martino di San Possidonio

Mercoledì 15 maggio è stato depositato presso l’ufficio protocollo del Comune di San Possidonio il Piano di Recupero dell’iniziativa privata “comparto Fornace di Budrighello”, promosso dalla Fondazione Hospice San Martino ONLUS-ETS. Il Piano è il primo passo “tecnico” del percorso che vedrà la costruzione del fabbricato; in esso sono contenuti gli elementi urbanistici di superficie, volumetria e occupazione del lotto, unitamente ai vincoli e agli oneri.

Il lavoro è completo di tutti gli approfondimenti richiesti dalle norme, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, di sostenibilità e di criticità idraulica. La progettazione è stata condotta di concerto con i tecnici del Comune e con tutti gli Enti preposti all’emissione dei pareri, così da avere un prodotto dai contenuti condivisi. Dopo il deposito, la delegazione della Fondazione, composta da Monari, Braida, Vignoli e Negro (via skype), unitamente ai progettisti incaricati, Arch. Armaroli di Cairepro, hanno illustrato il lavoro al Sindaco, Carlo Casari e all’assessore ai Lavori Pubblici con delega all’Hospice, Roberta Bulgarelli. Ad arricchire la presentazione è stato mostrato anche lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo dell’Hospice, che Cairepro sta redigendo nelle more della parte urbanistica. L’approvazione del Piano è prevista in 60 giorni solari consecutivi e porterà alla firma della Convenzione Urbanistica tra Comune e Fondazione Hospice a fine luglio 2020.

Foto: Monari, Braida, Vignoli e Negro (via skype), unitamente ai progettisti incaricati, Architetto Armaroli