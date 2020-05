Sportello del Cittadino Castelfranco Emilia, da lunedì al via la prenotazione ticket on line

Da lunedì 18 maggio sarà attivata a Castelfranco Emilia la prenotazione ticket on line per i servizi gestiti dallo Sportello del Cittadino. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di evitare alla cittadinanza code e attese. Con il servizio on line sarà possibile prenotare il ticket per i seguenti servizi:

carte d’identità, certificati, passaporti, residenze. Per ogni prenotazione effettuata sarà inviata mail di conferma. I servizi di Stato Civile sono invece prenotabili con contatto diretto con il servizio ai numeri 059/959269 o 059/959384.