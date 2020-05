Scandiano, da lunedì riapre la biblioteca Salvemini

La Biblioteca Salvemini di Scandiano lunedì 18 maggio riapre i locali completamente igienizzati e pronti per accogliere il pubblico in sicurezza.

Per ora saranno attivi solamente i servizi di prestito e di riconsegna dei libri e dei materiali audiovisivi, il pubblico sarà adeguatamente informato sulle regole da seguire e verrà assistito dal personale della biblioteca in tutte le operazioni necessarie, non sarà infatti possibile muoversi liberamente negli ambienti nè sostare su tavoli o in altri luoghi per la consultazione di materiali vari. Le postazioni internet e quelle per lo studio non sono per ora accessibili.

Si richiede la collaborazione di tutti e il rispetto delle norme attualmente in vigore per contenere l’emergenza del Covid 19: indossare la mascherina e i guanti, tenere un adeguato distanziamento con le altre persone (almeno 1 metro) e seguire tutte le indicazioni che verranno indicate.

Per facilitare ed accelerare le operazioni di prestito, si invita il pubblico a prenotare i materiali desiderati attraverso la mail (biblioteca@comune.scandiano.re.it), il telefono (tel: 0522/764291), o dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/biblioscandiano,

Il ritiro dei materiali prenotati sarà su appuntamento dalla porta di emergenza sul parcheggio di via Roma.

Si ricorda che per la restituzione dei libri è sempre attivo, di fianco all’ingresso, anche il Box di restituzione automatica aperto 24 ore su 24 (solo per libri, no altri materiali).

Gli orari della Biblioteca saranno i seguenti sino al 6 giugno:

Lunedì, martedì, venerdì e sabato ore 9 – 13 e 15 – 19

Mercoledì e giovedì ore 15 – 19