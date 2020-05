Riaprono biblioteca e ludoteca a Fiorano, solo con il servizio prestito e restituzione

Lunedì 18 maggio la Biblioteca Paolo Monelli e la Ludoteca Barone Rosso di Fiorano Modenese riaprono al pubblico per i soli servizi di prestito e restituzione. Per evitare code e ridurre al minimo i contatti fisici è comunque consigliata la prenotazione e il ritiro in modalità veloce di libri o giochi.

L’ingresso al BLA sarà consentito ad una sola persona per volta; è obbligatorio l’uso della mascherina e mantenere la distanza di sicurezza, mentre si attende il proprio turno. All’ingresso, occorre disinfettare le mani con il gel a disposizione.

Non sarà permesso fermarsi in biblioteca per leggere, studiare, sfogliare quotidiani e riviste o in ludoteca per giocare. L’accesso i libri negli scaffali o ai giochi è consentito solo agli operatori. Non è possibile utilizzare le postazioni Pc e il distributore di bevande.

Gli orari di apertura saranno, per la biblioteca, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 14; per la ludoteca il lunedì dalle 16 alle 19, il giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

Per la restituzione di libri e giochi il termine è fissato al 4 giugno, c’è tempo per organizzarsi con tranquillità. La restituzione avverrà all’ingresso del BLA, dove i materiali restituiti saranno sanificati.

Per il prestito sono attive due modalità: con prenotazione e ritiro in modalità veloce o in presenza, negli orari consentiti. E’ possibile richiedere fino a 5 tra libri e audiolibri.

Per il ritiro ‘take away’ occorre prenotare i documenti tramite il portale BiblioMo (www.bibliomo.it) o mail (biblioteca@fiorano.it) inviando nome, cognome e data di nascita, oppure telefonando al numero 0536 833403 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 14. I testi vengono preparati, registrati e sarà possibile ritirarli in velocità, a partire da 3 giorni dalla richiesta, salvo diverse comunicazioni. Non è possibile usufruire, in questa fase, del prestito interbibliotecario.

Per prenotare i giochi occorre telefonare al numero 0536 833414 o inviare una mail a ludoteca@fiorano.it, indicando nome, cognome e data di nascita

Per chiedere consulenze bibliografiche, telefonare o scrivere una mail alla biblioteca.

Tutti gli ambienti del BLA sono stati sanificati e verranno sanificati quotidianamente, come prevede la norma, così come i materiali restituiti che resteranno in quarantena per 10 giorni e quindi non disponibili al prestito.

Si raccomanda di non andare in biblioteca e ludoteca con la febbre o se si è indisposti e di attenersi alle regole prescritte.