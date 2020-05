Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 17 maggio

Nuvolosità variabile al mattino, con presenza di nubi basse in progressivo diradamento. Nel pomeriggio prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ma con attività cumuliforme ad evoluzione diurna, più probabile sui rilievi, con possibilità di brevi rovesci. Temperature: minime pressoché stazionarie o in locale aumento, con valori attorno a 16 gradi. Massime in aumento con valori compresi tra 22 e 25 gradi sul settore costiero e tra 25 e 28 gradi sul settore centro-occidentale. Venti: deboli in prevalenza settentrionali, tendenti a divenire orientali in serata. Mare: poco mosso.

(Arpae)