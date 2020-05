Nasce a Reggio Emilia “Educazionestradale.net”, un nuovo progetto online indirizzato agli alunni della scuola primaria e alle loro famiglie

Ha preso il via in questi giorni un nuovo progetto sul tema dell’educazione stradale, indirizzato ai bambini delle scuole primarie e messo a punto dalla Polizia Locale di Reggio Emilia in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale. L’iniziativa, dal titolo “Educazionestradale.net”, prevede una playlist di video-lezioni tenute e registrate dagli stessi agenti reggiani che, durante le normali attività scolastiche, sono soliti intervenire in aula. Sul sito del Comune di Reggio Emilia, nella sezione “Eventi a casa tua”, è già stata inserita una prima video-lezione.

“Educazionestradale.net”, fruibile on-line in ogni momento della giornata, è stato pensato per fornire un supporto sia al personale docente, sia ai genitori che volessero ampliare l’offerta educativa e formativa a disposizione dei loro figli, utilizzando, oltre ai filmati, anche alcune schede da disegnare e link interattivi per calare le nozioni apprese nella realtà del territorio.

“Il progetto – afferma l’assessora all’Educazione Raffaella Curioni – è frutto di collaborazioni e alleanze di territorio per rendere le scuole luoghi di educazione civica. Pertanto ha una grande valenza sul piano educativo e formativo in quanto trasferisce attenzioni e competenze specifiche ai bambini che imparano le norme per abitare le strade e muoversi negli spazi pubblici nel rispetto degli altri, divenendo protagonisti fin da piccoli di una corretta e responsabile convivenza civile”.

L’impegno è, dunque, quello di affiancare insegnanti e famigliari in questo delicato momento della vita dei ragazzi, per contribuire all’educazione del senso civico fin dall’infanzia. In attesa di un ritorno alla normalità, ossia alle lezioni in aula e alle feste dedicate all’educazione stradale, l’acquisizione della consapevolezza delle norme che regolano la circolazione e il vivere nel rispetto reciproco deve rimanere un punto focale nella formazione e deve crescere di pari passo con lo sviluppo intellettuale dei ragazzi. Il Comando di Polizia locale di Reggio Emilia, prima della sospensione delle lezioni in aula dovuta alla diffusione del Coronavirus, aveva in programma una fitta agenda di appuntamenti nelle scuole reggiane: oltre cento ore di lezioni frontali nelle classi, senza contare gli appuntamenti, ormai storici, come “Maggio in strada”, che quest’anno sarebbe giunto alla XXIV edizione.

Un patrimonio di collaborazioni con le scuole e di buone pratiche sul fronte dell’educazione stradale che non poteva rimanere sospeso o, peggio, andare perso per l’emergenza sanitaria in corso. L’esigenza di riproporlo ha trasformato anni di esperienze sul campo e nelle classi in una proposta virtuale a disposizione di tutta la cittadinanza, che lo può trovare al seguente link: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKmOQiyq0S49rtnYEADgMruXn538FYfTi.

Al termine di ogni filmato vengono suggerite le schede di verifica con cui giocare e il link che consente di calare la teoria nella realtà: https://www.thinglink.com/video/1310273982166990850.