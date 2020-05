Formigine, Emergeza Covid: la consigliera Messori circa l’approvazione in Consiglio di una mozione a sostegno di imprese e commercio

“La maggioranza ha recepito le richieste del circolo cittadino di Fratelli d’Italia con gli emendamenti del Consigliere Messori Marina volti a rilevare che imprese di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, durante l’emergenza sanitaria, sono state particolarmente penalizzate, direttamente o indirettamente, a seguito delle misure previste per tutelare la salute pubblica e che i principali istituti di previsione hanno quantificato una perdita economica per questi operatori di diversi milioni di euro e, soprattutto, conseguenti ed evidenti rischi di effetti negativi sul tasso di occupazione”.

“Gli emendamenti del consigliere impegnano la giunta a valutare una deroga temporanea al regolamento di occupazione di suolo pubblico per consentire al fine di consentire, attraverso una autocertificazione con silenzio assenso di dieci giorni, la presentazione di domande per spazi esterni per gli esercizi commerciali e a prevedere l’azzeramento dei canoni COSAP e della TARI per le superfici relative alle concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico”.

(Marina Messori – Consigliere Comunale e referente cittadina FdI)