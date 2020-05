Fondazione Carisbo, dichiarazione congiunta del Sindaco, del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna e dell’Arcivescovo di Bologna

In merito alla situazione in corso alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, il Sindaco di Bologna Virginio Merola, il Magnifico Rettore dell’Università di Bologna-Alma Mater Studiorum Francesco Ubertini, e l’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi, dichiarano quanto segue:

“Crediamo che ai bolognesi interessi cosa può e deve fare la Fondazione per la città, soprattutto in questo momento difficile. Al di là di chi può avere ragione o torto tra i contendenti e dei litigi con o senza carte bollate, ci sembra necessario trovare una intesa chiara, basata sulla capacità di superare in avanti la situazione, mettendo da parte le contrapposizioni per assicurare alla città un riferimento solido e operativo”.