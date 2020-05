Dal Comune di Castelnovo Sotto oltre 8mila mascherine ai cittadini. La distribuzione inizierà nel fine settimana

Il Comune di Castelnovo di Sotto è pronto a distribuire ai suoi cittadini oltre 8mila mascherine chirurgiche. I presidi medici individuali provengono in parte dalla Regione Emilia-Romagna e in parte da donazioni di privati.

La distribuzione delle mascherine avverrà, a partire da questo fine settimana, a domicilio: i volontari di Auser inseriranno i dispositivi, all’interno di buste, nelle cassette della posta. I dispositivi consegnati andranno a coprire le esigenze di ciascun componente della famiglia.

L’utilizzo dei dispositivi, e quindi la possibilità di averli a disposizione, risulta particolarmente importante alla vigilia del 18 maggio, giornata in cui riapriranno molte attività rimaste chiuse durante il lockdown. Ricordiamo che l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio nei luoghi chiusi e aperti al pubblico, mentre è caldamente consigliata in quei luoghi all’aperto in cui non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza dalle altre persone.

“Sarà importante, nella nuova fase di questa ripresa, indossare le mascherine e rispettare regole e protocolli di sicurezza. – spiega il sindaco Francesco Monica – Ci siamo dati molto da fare per riuscire a distribuire una mascherina per ogni castelnovese in modo da dare la possibilità a tutti di essere protetti. Devo ringraziare per l’impegno e la dedizione i volontari di Auser, che già nelle settimane scorse avevano effettuato un’altra distribuzione a domicilio di presidi individuali. Insieme a loro – conclude il primo cittadino – un altro grazie va alla Regione Emilia-Romagna e a quei privati che ci hanno aiutato a reperire un numero così alto di mascherine”.