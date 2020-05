Anche oggi l’Azienda Usl ha comunicato zero nuovi casi positivi Covid-19. Un dato che è identico in tutto il territorio del Distretto. Un dato che promette bene in vista delle prossime aperture di lunedì 18 maggio.

Sempre importanti i comportamenti corretti sul distanziamento da parte di ciascuno e l’uso di mascherine e guanti ove necessario. Si raccomanda inoltre di evitare assembramenti.