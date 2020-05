Una commovente donazione da Illingen a Castelnovo per l’emergenza coronavirus

Una bellissima testimonianza di solidarietà internazionale è arrivata in questi giorni a Castelnovo Monti dal paese gemellato di Illingen, cittadina nel Land del Baden-Württemberg, a pochi chilometri da Stoccarda, che dal 2003 è legata da un patto di amicizia con il capoluogo dell’Appennino reggiano. Il consiglio locale del comune tedesco infatti ha deciso di effettuare una donazione rivolta a Castelnovo, per affrontare l’emergenza coronavirus.

Seppure l’Italia sia stata colpita più duramente dall’epidemia, anche la Germania ha dovuto affrontarne le conseguenze, ma questo non ha frenato questa scelta generosa, emersa direttamente da alcuni esponenti della comunità, fatta propria dal Sindaco di Illingen, Harald Eiberger e approvata formalmente nei giorni scorsi. Così il primo cittadino tedesco ha scritto al collega Enrico Bini: “La proposta di donarvi 20.000 euro ha trovato l’accordo ed ora può essere emessa al Comune di Castelnovo. Sappiamo che i fondi saranno indirizzati dove saranno più utili e necessari. L’amministrazione comunale decida a sua discrezione in che modo investirli. Dietro a questa proposta sta il fatto che l’Italia e con lei Castelnovo ne’ Monti sono stati colpiti molto di più che (fino ad ora) il nostro Paese. Se le restrizioni relative al coronavirus verranno revocate, saremo in grado di continuare i nostri scambi culturali. Sarei felice se in quest’anno, in piena salute, noi ci potessimo di nuovo rivedere”.

Una lettera alla quale ha risposto con gratitudine e anche commozione il Sindaco di Castelnovo, Enrico Bini: “Caro Collega Eiberger, ti ringrazio molto per la profonda vicinanza e per la generosità, che in questo periodo che affligge l’intera umanità, avete dimostrato per la comunità di Castelnovo e per l’Italia. Siamo sinceramente sorpresi e commossi della vostra importante donazione. Questo dimostra, una volta di più, che il patto di gemellaggio che ci unisce va oltre a un mero scambio di visite e informazioni, è una solida amicizia con radici profonde. A nome del Comune di Castelnovo ne’ Monti vi garantisco che i fondi saranno utilizzati correttamente e che arriveranno dove saranno più utili. Valuteremo come utilizzarli al meglio e vi faremo sapere le decisioni assunte quanto prima. Sono orgoglioso di poter dire che i cittadini di Castelnovo hanno resistito alla fase peggiore della pandemia con determinazione e responsabilità. Ora ci apprestiamo a una graduale e prudente apertura dei servizi e delle attività secondo le ordinanze del Governo. Quando le restrizioni relative al Coronavirus verranno revocate anche noi saremo certamente pronti a continuare i nostri scambi culturali e a rivederci quanto prima”.

(nella foto il Sindaco di Illingen a Castelnovo Monti lo scorso anno)