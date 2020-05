San Felice sul Panaro: nuovo sito internet e piattaforma per trasmettere in streaming i Consigli comunali

Un nuovo sito internet e una innovativa piattaforma di video live on demand per trasmettere in diretta il Consiglio comunale. Il Comune di San Felice sul Panaro rende la propria comunicazione istituzionale più diretta, efficace e vicina ai cittadini. Un percorso iniziato da tempo e che l’emergenza Covid-19 ha accelerato, data l’esigenza delle pubbliche amministrazioni di comunicare rapidamente una mole sempre maggiore di informazioni alla comunità.

Il sito internet del Comune (www.comunesanfelice.net), on line da mercoledì 13 maggio, si presenta con una grafica di immediata lettura e la possibilità di ospitare varie notizie nella home page, consentendo un rapido accesso ai servizi e alle informazioni. Il sito rispetta le nuove linee guida di design dell’Agenzia per l’Italia digitale, rilasciate dal Team per la Trasformazione Digitale, e le caratteristiche per i servizi web della Pubblica Amministrazione contenute nel Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. Realizzato dalla ditta Dwb di Finale Emilia, è sviluppato con tecnologia Cms Open Source, un software libero, ideale per Comuni, istituti e enti pubblici in genere. Il sito inoltre è ottimizzato per ogni dispositivo desktop o mobile e può essere integrato con funzioni aggiuntive. Tra i vari servizi offerti c’è anche una newsletter.

Ad affiancare il nuovo sito è una piattaforma (https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/) nella quale al momento vengono trasmessi i Consigli comunali in streaming. La piattaforma è stata concepita e sviluppata proprio per la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni da una start-up marchigiana, CiviCam, nata con il preciso scopo di realizzare uno strumento completo e alla portata di qualsiasi ente. Attualmente è possibile seguire in diretta il Consiglio comunale o farlo in seguito. Volendo c’è la possibilità di ascoltare anche solo un oggetto in discussione, cliccando poi sulle icone dei singoli consiglieri per sentire il loro intervento.

«Si tratta di un importante strumento di trasparenza, utile ad avvicinare i cittadini alla vita del Comune, stimolandoli a una partecipazione più attiva – spiega l’assessore Giorgio Bocchi. – Con questo sistema, che verrà implementato dotandolo di una videocamera collocata nella sala consiliare del municipio provvisorio di San Felice sul Panaro, i cittadini potranno assistere ai Consigli comunali in tutta sicurezza dal proprio domicilio, oltre a poterli vedere on-demand in qualsiasi momento. Il nuovo sistema potrà essere utilizzato per riprendere altre iniziative pubbliche che si svolgeranno nella sala, dando vita a un vero e proprio canale online con la possibilità della trasmissione in diretta e avendo sempre a disposizione dei cittadini l’archivio dei video realizzati».