Riapre a Bologna lo sportello dell’Ufficio Immigrazione

Il 18 maggio riaprirà parzialmente al pubblico lo sportello dell’Ufficio Immigrazione di via Bovi Campeggi 13/3. In questa prima fase l’attività sarà limitata alle sottoelencate attività.

Consegna dei permessi di soggiorno. Più in particolare la consegna dei permessi di soggiorno sarà assicurata come di consueto previa prenotazione sul sito web https://www.questura.bologna.it, si comunica in merito che il servizio è stato potenziato e sarà disponibile con orario 8.30-13.30 14.30-18.30 dal lunedì al venerdì con aperture straordinarie il sabato mattina.

Presentazione delle istanze presso lo sportello 1 (permessi motivi familiari, cure mediche, dichiarazione presenze ect.) L'accesso avverrà secondo il calendario di rinvio degli appuntamenti già fissati prima della chiusura dello sportello e consultabile nel sito della Questura di Bologna all'indirizzo https://questure.poliziadistato.it/it/ Bologna. Lo sportello sarà aperto con orario dal le 8.30-13.30 15.00-17.30 dal lunedì al venerdì.

Ricezione delle domande di protezione internazionale, primo accesso, secondo gli appuntamenti che sono stati registrati dagli interessati sul portale Cupa Project. L'ufficio sarà aperto con orario 8.30-12.30 14.30-17.00 dal lunedì al venerdì.

Gli appuntamenti per il rinnovo dei permessi di soggiorno per richiesta asilo dovranno essere riprenotati sul portale Cupa Projet- settore rifugiati. E’ utile ricordare al riguardo che ai sensi dell’articolo 103, comma 2quater della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, i permessi di soggiorno dei cittadini di paesi terzi conservano la loro validità a tutto il 31 agosto 2020.

Gli appuntamenti per chi ha presentato la propria istanza di permesso di soggiorno presso gli sportelli poste uffici postali riprenderanno invece a decorrere dal 16 giugno prossimo. L’Ente Poste ha provveduto a comunicare tramite sms direttamente agli interessati la nuova data dell’appuntamento. Coloro che non avessero ancora ricevuto la comunicazione (perché ad esempio hanno cambiato numero di telefono o perché non ne avevano indicato nessuno al momento della presentazione dell’istanza,) dovranno collegarsi al sito portaleimmigrazione.it accedendo al proprio account con userid e password forniti dall’ufficio postale all’atto del deposito dell’istanza e verificare la data esatta di convocazione.

Attesa la necessità di garantire tutte le vigenti disposizioni in merito alle misure di contenimento dell’epidemia in atto, si raccomanda a tutti gli utenti di presentarsi in ufficio in corrispondenza dell’orario del proprio appuntamento, così da evitare assembramenti che potrebbero rendere oltremodo difficoltoso garantire il previsto distanziamento sociale.

Si ricorda inoltre che tutti gli utenti sono tenuti ad indossare la mascherina.