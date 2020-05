Maura Manghi confermata alla guida dei Notai reggiani, insieme a tutti gli altri componenti, a seguito del parziale rinnovo del Consiglio Notarile di Reggio Emilia, che risulta dunque composto dalla già citata Presidente, rieletta per il terzo mandato, dal Segretario Antonio Caranci, dal Tesoriere Giulia d’Avolio e dai Consigieri Giuseppe Apreda, Gian Marco Bertacchini, Giuseppe Caprino, Cecilia Casasole, Teresa Di Girolamo e Gianluigi Martini.

Un Consiglio che sarà chiamato a guidare il notariato reggiano in una fase particolarmente delicata della vita della comunità: “Sappiamo che gli effetti del COVID-19 si stanno facendo e continueranno a farsi sentire anche sul tessuto economico della città – commenta Maura Manghi – e occorreranno gli sforzi di tutti per limitare il più possibile i danni e ripartire. In questo importante e difficile compito noi Notai saremo, come sempre, a fianco di istituzioni e cittadini. Oltre a ridurre al minimo l’impatto economico della pandemia, consentendo a imprese ed esercizi commerciali di riaprire in sicurezza, occorre anche vigilare con attenzione perché gli anelli più deboli della catena produttiva non cadano vittime di operazioni controllate dalla criminalità. I Notai sono garanzia di legalità, e non a caso sono primi, tra le categorie professionali italiane, per numero di segnalazioni antiriciclaggio.”

