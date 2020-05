Home Beat Edition, la nuova iniziativa dello Youth Festival

Si chiama Home Beat Edition ed è la nuova iniziativa organizzata e promossa dai ragazzi dello Youth Festival e da Andrea Sarti in collaborazione con I Ragazzi dello Sporting Club, Disco Remember, Hb Eventi, Cà Marta Music & Fun e Yago Pleasure Club, nonchè patrocinata dal Comune di Sassuolo.

Si tratta un Dj-Set interattivo trasmesso in diretta sulla pagina Instagram “youthfestivalsassuolo” sabato 16 maggio a partire dalle 18:00 da una location a sorpresa. Per l’occasione si alterneranno alla consolle i migliori Dj della zona: Nicola Schenetti, Andrea Sarti, Zem, Corradino, Filippo Tarantino, Rolly Manfredini, Simona Gee e Adriano Calcagnoli.

L’occasione rappresenta un modo per festeggiare l’addolcimento del lockdown e la speranza di ripresa per una vita che torni pian piano alla normalità. Verranno effettuate riprese anche attraverso l’utilizzo di un drone principalmente nella zona del centro di Sassuolo con l’obiettivo di realizzare un after movie dell’evento.

Dall’Associazione Pandora e da tutti gli organizzatori l’invito a seguire e a godersi dalle proprie case e dai propri giardini la diretta Instagram sul profilo “youthfestivalsassuolo” e a testimoniare, attraverso video o foto, come ognuno di noi vivrá e festeggerà il momento, mandando poi il materiale alla mail marketing@youthfestival.it in maniera tale da poter essere inserito nella diretta e nell’after movie.

Ancora una volta Sassuolo da dimostrazione della sua unità e della sua voglia di rialzarsi e di saper fare squadra anche nei momenti più bui. Appuntamento quindi a sabato 16 maggio alle 18:00.