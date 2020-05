Evade dai domiciliari, 33enne nei guai a Brescello

Ha prima atteso il controllo dei Carabinieri della locale Stazione per poi allontanarsi dal luogo di detenzione domiciliare. La cosa, però, non è sfuggita agli uomini dell’Arma di Brescello che, ripetuto il controllo poco dopo, hanno accertato la sua assenza dal domicilio.

I fatti risalgono allo scorso 9 maggio. L’uomo, un 33enne del luogo che sta scontando ai domiciliari una condanna per un cumulo di pene, rintracciato solo in tarda serata dai Carabinieri della locale Stazione, dinanzi alle contestazioni mossegli ha provato a giustificarsi raccontando di essersi dovuto recare urgentemente al pronto soccorso a causa di forti dolori ai denti. Riscontrata la non veridicità di tali giustificazioni ai Carabinieri di Brescello non è restato altro da fare che procedere alla sua segnalazione in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere anche del reato di evasione.