Decreto Rilancio: dichiarazione del Rettore dell’Università di Bologna Francesco Ubertini

“Sono grato al Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi e al Governo per aver mantenuto le promesse. Il Decreto Rilancio dimostra un’attenzione particolare per l’Università e rappresenta un passo importante per il sostegno dei giovani e in particolar modo per il diritto allo studio.

L’emergenza che stiamo attraversando, oltre ad essere sanitaria, sta diventando anche economica per molte famiglie. Questo importante impegno da parte del Governo ci consentirà di mettere in campo misure a sostegno del diritto allo studio che saranno una risposta concreta per contrastare il paventato calo di iscrizioni. Non solo. Le misure stanziate consentiranno anche di rafforzare il sistema universitario con il reclutamento di altri 4.000 ricercatori e quindi dare un impulso quanto mai importante di ripartenza per il Paese”.