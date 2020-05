A San Felice sul Panaro riapre (per il solo servizio di prestito) la biblioteca comunale

iceVenerdì 15 maggio riapre a San Felice sul Panaro la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” per il solo servizio di prestito e restituzione dei documenti con il seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì: 8.30-13.30; martedì e giovedì: 9-13; 15-19; sabato: 9-12.

Sono state adottate le modalità idonee a garantire la ripresa del servizio nell’assoluta sicurezza degli utenti e degli operatori. È previsto un periodo di quarantena per tutti i documenti che verranno restituiti: una precauzione necessaria per escludere l’eventuale permanenza del virus sulle superfici.

È possibile restituire e prendere in prestito libri, DVD, audio-libri, riviste. Sono esclusi dal prestito i libri della sezione Nati per Leggere per i più piccoli. Il servizio di prestito interbibliotecario è sospeso. È consigliata la prenotazione dei documenti. Tutti i prestiti attualmente in corso sono prorogati fino al 4 giugno.

Modalità di prenotazione:

si consiglia agli utenti di prenotare i documenti, che si desidera prendere in prestito, prima di recarsi in biblioteca, con una delle seguenti modalità:

– telefonando al numero 0535/ 86391, 0535/ 671120

– inviando una e-mail a biblioteca@comunesanfelice.net

– inviando la richiesta tramite il portale BiblioMO

Modalità di accesso:

è obbligatorio indossare la mascherina; può entrare una persona alla volta, fermandosi nell’ingresso; non è consentito l’accesso a persone con temperatura corporea maggiore uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali; non è possibile permanere in biblioteca per consultazione, studio e lettura; non è consentito l’accesso diretto agli scaffali, all’area bambini, all’area ragazzi, alle sale di studio e consultazione. Il recupero dei documenti richiesti sarà svolto esclusivamente dagli operatori, non è consentito l’accesso alle postazioni internet: i servizi internet e stampa e fotocopie dei documenti sono sospesi; non è consentito sostare alla postazione di prestito per informazioni bibliografiche.