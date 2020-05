Vandalismo ponte Veggia, il commento del sindaco di Sassuolo

“Il senso unico alternato sul ponte Veggia è stato istituito, in attesa degli interventi di sistemazione che verranno decisi solo dopo l’arrivo delle analisi effettuate nelle scorse settimane, per evitare di sovraccaricare il ponte e metterne a rischio la stabilità: l’atto vandalico di questa notte è molto più che una semplice goliardata; mette a rischio l’incolumità di chi transita”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani commenta il vandalismo che, nella notte, ha di fatto eliminato il senso unico alternato sul Ponte Veggia poiché ignoti hanno gettato a bordo strada i semafori attivi da un paio di settimane.

“Non abbiamo messo la limitazione per divertimento, ma per salvaguardare l’incolumità delle persone: in completo accordo con il Comune di Casalgrande – prosegue il Sindaco – abbiamo deciso di mantenere il senso unico alternato fino a quando i risultati delle analisi svolte a fine aprile non ci diranno come intervenire per poter consentire il transito sul ponte in assoluta sicurezza. Gettare i semafori a bordo strada non è stato, quindi, un mero atto vandalico ma un attentato all’incolumità di chi quotidianamente transita su quell’infrastruttura che necessita di interventi. Naturalmente il senso unico alternato è stato sistemato e, qualora dovessimo individuare i colpevoli, verranno perseguiti a norma di legge”.