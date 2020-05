Tamponamento tra mezzi pesanti in A14: tre feriti ed Autostrada chiuso temporaneamente in direzione nord

Oggi poco prima di mezzogiorno è stato temporaneamente chiuso il tratto della A14 Bologna – Taranto compreso tra il bivio con la A13 e il bivio con il Raccordo di Casalecchio in direzione di Bologna, a causa di un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti avvenuto al km 12,5. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Si è trattato di un tamponamento che ha provocato anche il parziale sfondamento del guardarail che divide l’autostrada dalla tangenziale. I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e due mezzi. Hanno messo in sicurezza i camion incidentati ed estratto, insieme al 118, dalle cabine di guida degli autoarticolati, tre feriti, poi affidati alle cure dei sanitari. L’autostrada in direzione nord è rimasta chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e per rimuovere i mezzi incidentati.