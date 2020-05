Seduto sulla panchina del parco con marijuana al seguito, denunciato a Reggio Emilia

Prosegue senza sosta l’attività di bonifica dal traffico di droga nel quartiere “Rosta Nuova”, dove da alcuni giorni gli Agenti della Squadra Volante, su segnalazione di diversi cittadini residenti inoltrate al “113”, svolgevano un’incessante pattugliamento al fine di combattere i fenomeni di recrudescenza dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera in via Marzabotto nei pressi del parco “Baden Powell”, personale della Volante ha proceduto al controllo di M.B. classe 1996, cittadino della Guinea, incensurato. Gli operatori avevano notavano il predetto, seduto in una panchina del parco, nascondere sotto la sua gamba e quindi nella sua completa disponibilità, due involucri di plastica contenenti diverse inflorescenze essiccate, verosimilmente marijuana, di gr. 6,3. Condotto in Questura il giovane veniva sottoposto a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di stupefacenti estesa alla sua abitazione. L’attività, sebbene abbia avuto esito negativo per quanto riguarda il rinvenimento di sostanze stupefacenti, ha permesso di appurare la presenza di banconote in suo possesso di vari tagli per un importo complessivo di 95 euro. Gli Agenti hanno provveduto al sequestro del denaro, ritenendolo provento di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi deferito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art.75 D.P.R. 309/90).