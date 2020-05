Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 14 maggio

Al mattino nuvolosità variabile con ampie zone di sereno nelle aree di pianura.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle aree centro-occidentali con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in intensificazione nel corso della serata/notte. Temperature: minime stazionarie o in lieve in aumento: sulla costa e sulla Romagna valori tra 16 e 18 gradi, sulle rimanenti aree valori intorno a 15 gradi. Massime in aumento con valori intorno a 26 gradi, leggermente inferiori sulla costa e sulla Romagna. Venti: sui rilievi inizialmente sudoccidentali moderati, tendenti a divenire deboli da est e di nuovo in rinforzo da sud-ovest in tarda serata; sul resto del territorio deboli prevalenti da est. Mare: mosso.

(Arpae)