Mirandola, al via la distribuzione delle mascherine sul territorio comunale

Partirà da oggi mercoledì 13 maggio 2020 (per concludersi domenica 31 maggio 2020) la distribuzione sul territorio mirandolese – capoluogo e frazioni – delle mascherine pervenute dalla Regione Emilia Romagna. A consegnarle saranno: nelle frazioni, i componenti dei comitati frazionali; mentre a Mirandola in punti di distribuzione gestiti da volontari delle associazioni di volontariato. Diversi i luoghi, i giorni e gli orari stabiliti dall’Amministrazione comunale al fine di distribuire le mascherine in modo capillare sul territorio. Ne verranno assegnate – secondo indicazioni – tante, quanti sono i componenti della famiglia, con esclusione della fascia di età 0-6 anni. In caso di maltempo la consegna sarà posticipata ad altra data.

LUOGHI, DATE ED ORARI DI DISTRIBUZIONE:

TRAMUSCHIO – presso il centro civico Tramuschio, via Bastiglia 7: Mercoledì 13 maggio, ore 16,15-18,45 e ore 19,15-21,00; Giovedì 14 maggio, ore 17,00-19,00, e ore 19,30-21,00; Venerdì 15 maggio, ore 16,15-19,00, e ore 19,00-21,00.

QUARANTOLI – presso centro civico Quarantoli, via Pertini 7: Mercoledì 13 maggio, ore 17,00-19,00; Giovedì 14 maggio, ore 9,00-12,00; Venerdì 15 maggio, ore 9,00-12,00 e ore 17,00-19,00; Sabato 16 maggio, ore 9,00-12,00; Domenica 17 maggio, ore 9,00-12,00; Lunedì 18 maggio, ore 9,00-12,00, e ore 17,00-19,00; Martedì 19 maggio, ore 9,00-12,00.

GAVELLO – presso il centro civico Gavello, via Valli 324: Sabato 16 maggio, ore 9,00-12,00 e ore 15,00-18,00; Domenica 17 maggio, ore 9,00-12,00 e ore 15,00-18,00.

SAN MARTINO SPINO – la distribuzione verrà effettuata porta a porta.

MORTIZZUOLO – la distribuzione verrà effettuata porta a porta.

SAN GIACOMO RONCOLE, avverrà in due luoghi distinti:

Presso parcheggio adiacente al ristorante Ganzerli da Saul, via Statale sud 257: Sabato 16 maggio, ore 9,30-12,30; Domenica 17 maggio ore 9,30-12,30.

Presso circolo Arci Crocicchio Zeni, Via Dosso 32: Mercoledì 20 maggio, ore 15,00-18,30; Giovedì 21 maggio ore 15,00-18,30.

CIVIDALE – presso centro civico Cividale, viale Gramsci: Giovedì 14 maggio, ore 16,00-19,00; Sabato 16 maggio, ore 9,00-12,00 e ore 15,00-19,00; Lunedì 18 maggio, ore 14,30-19,00 e ore 15,00-19,00; Mercoledì 20 maggio, ore 9,30-12,30; Venerdì 22 maggio, ore 9,30-12,30; Sabato 23 maggio ore 9,00-12,00 e ore 15,00-19,00.

MIRANDOLA, CENTRO STORICO E PERIFERIA, avverrà in cinque punti distinti:

Presso Piazza Costituente: Sabato 16, Sabato 23 e Sabato 30 maggio (solo pomeriggio), ore 14,30-18,30; Domenica 17, Domenica 24 e Domenica 31 maggio ore 8,30-12,30.

Presso parcheggio Palasport, via D. Pietri: Sabato 16, Sabato 23 e Sabato 30 maggio, ore 9,00-13,00 e ore 14,30-18,30; Domenica 17, Domenica 24 e Domenica 31 maggio ore 8,30-12,30.

Presso parcheggio via Bernardi “Zona Famila”: Sabato 16, Sabato 23 e Sabato 30 maggio, ore 9,00-13,00 e ore 14,30-18,30; Domenica 17, Domenica 24 e Domenica 31 maggio ore 8,30-12,30.

Presso parcheggio Piazzale Costa: Sabato 16, Sabato 23 e Sabato 30 maggio, ore 9,00-13,00 e ore 14,30-18,30; Domenica 17, Domenica 24 e Domenica 31 maggio ore 8,30-12,30.

Presso parcheggio via Posta, di fronte all’ingresso della parrocchia: Sabato 16, Sabato 23 e Sabato 30 maggio, ore 9,00-13,00 e ore 14,30-18,30; Domenica 17, Domenica 24 e Domenica 31 maggio ore 8,30-12,30.