Maggio di libri: a San Lazzaro evento virtuale con Carlo Lucarelli

Nonostante le difficoltà dell’emergenza Covid-19, il Maggio dei Libri continua e a San Lazzaro prende forma con la firma del Patto della Lettura.

Il Comune ha unito le forze con librerie, associazioni culturali, case editrici e scuole per promuovere la lettura in tutte le sue forme, con iniziative (per ora ancora a distanza) e progetti per avvicinare quante più persone alla lettura. Tra i firmatari infatti troviamo la Mediateca con due laboratori di scrittura, l’ITC Teatro le librerie Squilibrai e Yomu-Nari, la Biblioteca italiana delle donne, Giraldi Editore, Legg’io, Le Preziose e varie scuole del territorio.

Ad dare il via ufficiale al Patto della Lettura sarà l’incontro virtuale con un autore d’eccezione e padrino dell’iniziativa, Carlo Lucarelli: il 15 maggio, alle ore 18.00, la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti dialogherà assieme allo scrittore e sceneggiatore, in diretta sulla pagina Facebook della Mediateca per presentare il suo romanzo “L’inverno più nero” (Einaudi).

“Sono davvero felice di essere con voi, per ora solo in modo virtuale – riferisce Carlo Lucarelli – e spero al più presto anche di persona, a parlare del mio ultimo romanzo e di uno dei miei personaggi che amo di più, il commissario De Luca. E sono onorato di essere il padrino di questo Patto della Lettura e non solo perché sono uno scrittore e naturalmente per me la lettura è importantissima, ma perché credo che leggere ci permetta sempre, e ancora di più in questo momento in cui ci ritroviamo a passare molto tempo chiusi nelle nostre case, di vivere avventure incredibili senza dover aprire la porta di casa”.

“Siamo onorati di avere uno scrittore del calibro di Carlo Lucarelli come primo ospite, seppure virtuale, di questo ciclo di iniziative dedicate al piacere della lettura – spiega la sindaca Isabella Conti –. Il Patto che abbiamo sottoscritto come Comune si inserisce nelle numerose iniziative realizzate negli ultimi anni per avvicinare le persone di tutte le età ai libri, tra reading, laboratori di lettura e scrittura, ma anche numerosi incontri con artisti e scrittori nella nostra Mediateca. Anche se questo primo incontro avverrà attraverso uno schermo, sarà un’occasione per sentirci più vicini, condividendo l’amore per la lettura e le infinite porte che essa sa aprire oltre ogni pagina”.

“Soprattutto in questo momento di limitazione degli spostamenti, la lettura ci dà la possibilità di volare con la fantasia e superare i confini delle nostre case e città – aggiunge l’assessore alla Cultura del Comune, Juri Guidi –. Fin dalla prima infanzia, la parola scritta è lo strumento attraverso cui facciamo esperienza del mondo attorno a noi e di ciò che non conosciamo. Attraverso i libri impariamo a provare emozioni, a coltivare l’immaginazione e il pensiero critico. La lettura è l’arma più efficace per imparare a interpretare le informazioni che ci circondano e contrastare il proliferare delle fake news e dell’analfabetismo funzionale”.

Secondo il rapporto Istat sulla lettura de 2018, solo il 40% degli italiani sopra ai 6 anni ha letto almeno un libro nell’ultimo anno, escludendo motivi di studio o lavoro. Tuttavia negli ultimi mesi, complice il lockdown per l’emergenza Covid-19, la piattaforma del circuito biblioteche della nostra regione EmiLib, ha registrato oltre 3mila nuove iscrizioni nel solo mese di marzo 2020 (+970% rispetto a febbraio e + 877% rispetto a gennaio dell’anno scorso) nonché un sensibile aumento del download di eBook sia a marzo (+80% rispetto a febbraio 2020) sia ad aprile (+30% rispetto al mese precedente), arrivando a quota 12mila download. Dati confortanti che aprono uno spiraglio nel panorama dell’industria libraria e dell’editoria, con la speranza che possano rimanere stabili anche a emergenza conclusa.