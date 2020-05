Un uomo di 54 anni è rimasto ferito questo pomeriggio in un incidente sul lavoro presso un cantiere in via Lunga a Sant’Antonio in Mercadello, frazione di Novi di Modena. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118, pare fosse cosciente e con traumi non particolarmente gravi.



