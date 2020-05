Il Sindaco di Carpi circa il voto per Aimag-Unieco

Dichiarazione del Sindaco Alberto Bellelli, in merito al voto del Consiglio comunale su AIMAG SpA.

«Ieri sera il Consiglio Comunale ha votato l’autorizzazione ad Aimag SpA per partecipare alla gara di Unieco ambiente.

Un atto che va nella direzione di quanto auspicato e richiesto dal “Patto di Sindacato”, cioè dalla proprietà pubblica, che ha chiesto ad Aimag di sviluppare le proprie linee industriali e la propria capacità di essere presente sul territorio, cogliendo le opportunità di crescere dimensionalmente e valorizzare i propri assets, in modo particolare nei settori strategici quale quello dell’ambiente.

E’ stata una delibera, inutile ricordarlo, tormentata, costruita grazie all’azione da noi intrapresa per ottenere maggiori informazioni, così da poter deliberare in modo responsabile nel pieno rispetto della legge Madia; maggiori informazioni ottenute dopo la richiesta ufficiale fatta dallo stesso Consiglio comunale di poter conoscere, nei limiti dei propri compiti istituzionali gli elementi principali di questa operazione, in piena assonanza con quanto stabilito dallo stesso “Patto di Sindacato”.

Le forze di opposizione – che avevano reputato la richiesta di informazioni assolutamente pleonastica e che al tempo stesso si erano dette pronte a votare la delibera – hanno scelto la strada dell’astensione; la maggioranza – che aveva preso l’impegno di votare la delibera a fronte della consegna delle integrazioni lo ha fatto nonostante i pareri non positivi della parte tecnica e dei Revisori dei conti a frointe di un loro giudiio sulla completezza del materiale fornito dal managment di AIMAG spa.

Il dispositivo votato va nella direzione di dare garanzie ai cittadini di Carpi, che rimangono per questa Amministrazione comunale elemento centrale, sul mantenimento e valorizzazione del patrimonio e della qualità e quantità dei servizi che Aimag dovrà continuare a fornire al nostro questo territorio, indipendentemente dal successo nella gara di acquisizione di Unieco.

Non ho potuto non rimarcare la poca collaborazione dimostrata in questi mesi dall’azienda, alla quale ho più volte sollecitato – sia come Sindaco sia come portavoce dei Consiglieri comunali – la spedizione di materiale ed elementi che permettessero al Consiglio comunale di svolgere, nel pieno adempimento del proprio compito, un voto consapevole e ponderato in vista della soddisfazione degli interessi pubblici di cui è portatore.

Alla fine, chi si si batteva il petto immaginando che questa operazione fosse soltanto una operazione politica, si astiene, sfuggendo alle proprie responsabilità politiche; chi invece ha perseguito le finalità istituzionali fa una scelta politica, nel segno della serietà e del coraggio. »

Alberto Bellelli,

Sindaco di Carpi