Fondazioni e Formodena, il sindaco Muzzarelli ha comunicato le nomine al Consiglio

Francesco Ori viene confermato nell’incarico di amministratore unico della società consortile Formodena – Formazione professionale, che ricopre dall’ottobre dello scorso anno.

Lo ha annunciato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli al Consiglio comunale nella seduta di oggi, mercoledì 13 maggio, insieme ad alcune altre nomine tra cui la designazione di Giuliano Barbolini al consiglio generale di Emilia-Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale per la nomina come componente del cda. Barbolini attualmente è presidente di Ert.

Il sindaco ha sottolineato che in tutti i casi la scelta è avvenuta sulla base del percorso trasparente avviato con un avviso pubblico per la raccolta delle candidature e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta. A parte l’incarico di Formodena per il quale l’assemblea dei soci potrà deliberare un compenso, gli altri sono tutti incarichi gratuiti.

Nel cda della Fondazione Scuola interregionale di Polizia locale è stato confermato Mauro Famigli.

Nel consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Emma è stato nominato Ivan Sciapeconi.

I tre componenti designati nell’Assemblea della Fondazione Mario del Monte i candidati sono Massimo Baldini, Roberto Guerzoni, Mara Masini.

Per il consiglio d’amministrazione della Fondazione Campori Stanga la scelta è caduta su Matilde Palmieri.