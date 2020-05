Coronavirus, Città metropolitana: fumata bianca sui servizi di inclusione scolastica per disabili

Firmato questa mattina in Città metropolitana, all’interno del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’accordo con i sindacati confederali e di categoria per consentire in condizioni di massima sicurezza, il servizio educativo per i disabili del Comune di Bologna.

Il protocollo descrive le modalità operative per dare, da un lato, continuità al servizio educativo per bambini con disabilità grave che non possono usufruire della didattica digitale e, dall’altro, di garantire condizioni di massima sicurezza per gli operatori che svolgeranno il servizio presso i domicili dei beneficiari o in luoghi aperti come parchi e aree verdi.

Soddisfazione da parte degli assessori Susanna Zaccaria e Marco Lombardo che hanno coordinato il Tavolo e del Disability Manager Egidio Sosio.