A Fiorano Modenese stazioni ecologiche aperte tutti i giorni

tazio eco fiorDa oggi e fino a fine maggio le due stazioni ecologiche del territorio di Fiorano Modenese ampliano gli orari in cui è possibile conferire i rifiuti.

Ora entrambe le isole ecologiche, ‘Ricilandia’ in via Canaletto, 37 e Ecoisola’ in via Ghiarola Vecchia, 51, saranno aperte al pubblico tutti i giorni, negli stessi orari: dal lunedì al venerdi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In più ‘Ecoisola’ è aperta anche la domenica mattina dalle 9 alle 12.

Si ricorda che l’accesso alle stazioni ecologiche da parte dei cittadini deve essere limitato al bisogno, per evitare spostamenti inutili, e deve tenere conto di tutte le misure di distanziamento sociale, previste per il contenimento del contagio.