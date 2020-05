Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 13 maggio

nuvol occiCielo poco nuvoloso o velato sul settore romagnolo; nuvoloso o molto nuvoloso lungo i rilievi e sulla pianura emiliana, con qualche debole ed isolato fenomeno al mattino e dal pomeriggio tendenza a nuove deboli piogge lungo il crinale ed in forma più isolata sulla pianura. Temperature: minime in lieve aumento sulla costa, in lieve calo altrove: valori attorno a 17/18°C lungo il litorale e sulla pianura romagnola, tra 13°C e 15°C sulla pianura emiliana. Massime nel complesso stazionarie o senza variazioni significative: valori compresi tra 22°C e 25°C sulla costa e sull’Emilia occidentale, tra 26°C e 27°C sul settore centrale della regione. Venti: sui rilievi sudoccidentali moderati con qualche rinforzo; sul resto del territorio deboli orientali, in rotazione da sudovest nella seconda parte del giorno, con qualche locale rinforzo in serata su costa e Romagna. Mare: poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

(Arpae)