Modena: in Consiglio la convenzione per il Peep di Cittanova

Il voto sulla modifica alla convenzione per il Peep Cittanova, provvedimento volto a sbloccare la situazione di stallo relativa alla realizzazione della palazzina che vede coinvolte 12 famiglie, è uno dei temi principali della seduta del Consiglio comunale di Modena di mercoledì 13 maggio. Inoltre, sono previste un’informazione del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli sul Covid-19 e sul Piano urbanistico generale (Pug), una seconda delibera e diverse interrogazioni e ordini del giorno. Anche in questa occasione l’assemblea si svolgerà in collegamento video con i consiglieri, per rispettare le prescrizioni sulla distanza interpersonale. Il pubblico potrà seguire la seduta in streaming nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

L’appuntamento è alle 14.30 per l’avvio dei lavori e all’aula avranno accesso solo alcuni consiglieri, mentre tutti gli altri saranno collegati attraverso i canali digitali, predisposti anche in ambienti diversi del Palazzo comunale. L’attività sarà aperta dalla trattazione di tre interrogazioni su “Chiusura del servizio di car sharing Share’nGo, affidato in concessione dal Comune a C.S. Group srl” (Movimento 5 stelle), “Nuove norme dell’Unione Europea su incenerimento rifiuti (Pd) e “Revoca e restituzione delle autorizzazioni Ztl a medici di medicina generale” (Forza Italia).

La seduta continuerà con le comunicazioni del presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi e del sindaco, che farà il punto sulla situazione legata all’emergenza sanitaria ed effettuerà una comunicazione sulle nomine di competenza dei rappresentanti del Comune di Modena in diversi enti partecipati. A seguire, Muzzarelli relazionerà sul Pug.

La seconda delibera all’ordine del giorno, successiva al documento al voto sul Peep Cittanova, riguarda la determinazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia edilizia. Infine, se il tempo lo consentirà, nell’assemblea saranno discussi quattro ordini del giorno, tutti connessi all’emergenza sanitaria: “Istituzione di commissione consiliare Covid-19” (due distinte mozioni di Fratelli d’Italia – Il popolo della famiglia, Lega Modena e Forza Italia; e Verdi); “Inquinamento dell’aria e pandemia Covid-19” (Verdi, Modena Civica, Sinistra per Modena e Pd); “Genitori, bambini e ragazzi in emergenza Covid-19 lanciano un grido ‘Ci siamo anche noi’” (Fratelli d’Italia – Il popolo della famiglia).

Il sistema di votazione, vista l’organizzazione della seduta, sarà di tipo nominale espresso a voce, come è già avvenuto in occasione dell’approvazione del bilancio.