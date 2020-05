Biblioteca: a Soliera prestito dei libri per consegna a domicilio o su prenotazione

In un primo periodo, verosimilmente fino alla fine di maggio, l’accesso alla biblioteca Campori per il prestito di libri potrà essere effettuato solo tramite prenotazione. Le linee guida della Regione Emilia-Romagna circa l’apertura delle biblioteche nel rispetto delle misure anti Covid-19, rese note nella giornata di ieri 11 maggio, consentono esclusivamente le prenotazioni che a Soliera potranno essere effettuate solo telefonicamente al numero 059.568585 durante gli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il martedì e il sabato dalle 9 alle 13).

Nel frattempo, dalla settimana scorsa, è stato avviato con successo il servizio di prestito libri a domicilio che rimane la soluzione al momento più sicura.

Non appena diventerà operativo il sistema di prenotazione online da parte del Polo Bibliotecario, si aggiungerà un’ulteriore modalità di richiesta dei volumi.

Quanto alla restituzione dei libri, è utile sapere che tutti i prestiti sono stati prorogati automaticamente fino al 4 giugno. Pertanto, in queste settimane, non è necessario affrettarsi. Ad ogni modo, per la sola restituzione, che deve avvenire in un sacchetto chiuso per evitare qualsiasi rischio di contagio, non è necessaria alcuna prenotazione.

Il servizio di consegna libri a domicilio è rivolto agli utenti sia della biblioteca Campori che della biblioteca Junior. I libri, i dvd e e i cd si possono prenotare compilando il modulo al link https://forms.gle/g3it81tvfheDQsm79 o chiamando il numero 059 568591 dal martedì al giovedì dalle 9 alle 13. È possibile richiedere al massimo 5 titoli. Il prestito dura 30 giorni. Le consegne si effettuano solo nel territorio del comune di Soliera, sempre di martedì e di giovedì mattina, indicativamente tra le 10 e le 13. Verranno effettuati al massimo due tentativi di consegna.