A Fiorano erogati buoni spesa per oltre 100.000 euro

Sono state 513 le domande di buoni spesa presentate da cittadini fioranesi al Servizio Sociale territoriale, dal 3 al 16 aprile 2020. In realtà le domande sono state di più, ma 33 alla verifica sono risultate doppie. La maggior parte delle richieste è arrivata tramite modulo cartaceo o e-mail (262), altre 208 richieste sono arrivate sul portale on line, mentre 43 tramite il nuovo canale di raccolta tramite Whatsapp.

Il Comune di Fiorano Modenese ha erogato in tutto 353 buoni spesa, per un valore totale di 108.850 euro, di cui 90.466 euro, stanziati dal Governo, mentre i restanti 18.340 euro dei soldi sono stati in gran parte raccolti grazie a cittadini ed imprese, tramite il conto corrente dedicato istituito dal Comune, e in parte grazie ai buoni spesa aggiuntivi messi a disposizione da catene di supermercati presenti sul territorio. Sono quindi stati utilizzati tutti i fondi messi a disposizione dal Governo e dalla generosità dei fioranesi.

I buoni spesa sono stati erogati in formato cartaceo a 81 nuclei familiari, per un importo di 24.050 euro, mentre quasi tutte le altre risorse (78.800 euro) sono state distribuite a 251 nuclei sotto forma di tessere prepagate dei supermercati che si sono resi disponibili.

Al momento non sono previsti nuovi interventi dello stesso tipo.

Cittadini ed imprese possono comunque continuare a donare, anche una piccola cifra, sul conto corrente dedicato, intestato al Comune, IT33-E-05034-66760-000000021805, per ricostituire il fondo in favore dei cittadini bisognosi. Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dall’art. 66 del decreto ‘Cura Italia’, nella causale della donazione occorre indicare “’Erogazione liberale per emergenza Covid19 al Comune di Fiorano Modenese, oltre a nome, cognome e codice fiscale.’