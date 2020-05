Prodotti anti larvali gratuiti dal Comune, a Carpi, per combattere la zanzara tigre

Anche quest’anno presso il Settore Ambiente del Comune sono disponibili, fino a esaurimento scorte, campioni gratuiti di larvicidi per combattere la zanzara tigre: le confezioni sono ritirabili solo previo appuntamento, causa l’emergenza da Covid-19.

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la lotta contro il fastidioso insetto, i funzionari del Settore sono inoltre disponibili per dare informazioni ai cittadini sui metodi più idonei di disinfestazione e protezione.

Chi è interessato deve fare una richiesta via e-mail scrivendo all’indirizzo segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it (oppure, se sprovvisto di posta elettronica, chiamando il numero di telefono 059649081): gli uffici comunicheranno poi al cittadino la data e l’ora dell’appuntamento, cui presentarsi munito obbligatoriamente di mascherina e guanti.

Il kit larvicida è costituito da due confezioni di prodotti da mettere nelle raccolte d’acqua non eliminabili (come per esempio le caditoie); insieme sarà consegnato il “Registro dei trattamenti antilarvali”, da compilare dopo ogni trattamento.