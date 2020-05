Lotta alla zanzara tigre, a Vignola il Comune distribuisce pastiglie anti-larve

In concomitanza con l’inizio della disinfestazione per il controllo della zanzara tigre, l’Amministrazione Comunale di Vignola provvederà alla distribuzione ai soli cittadini residenti, a titolo collaborativo, di pastiglie antilarvali, fino ad esaurimento scorte.

Una prima distribuzione delle stesse avverrà presso il portico esterno dell’ingresso principale della sede comunale, in via Bellucci 1, nei giorni di lunedì 18 maggio, lunedì 25 maggio e giovedì 4 giugno dalle ore 10.00 alle ore 13.30.

Vista la necessità di evitare assembramenti e rendere la consegna il più fluida possibile, causa l’emergenza sanitaria ancora in corso, gli addetti alla distribuzione non provvederanno a richiedere alcun documento di riconoscimento, confidando nel senso civico dei cittadini vignolesi nel recarsi una sola volta per il ritiro.

L’Amministrazione Comunale raccomanda inoltre di mantenere il distanziamento con le altre persone di almeno un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine.