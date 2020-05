Questa mattina poco dopo le 6:00, un incendio ha avvolto una moto parcheggiata lungo via Stradivari a Modena. Il motociclo è andato completamente distrutto, mentre sono state gravemente danneggiate due auto in sosta accanto. Fortunatamente non si registrano feriti. Esclusa per ora l’origine dolosa del rogo: le fiamme si sarebbero innescate poco dopo il parcheggio della moto.



