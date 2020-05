Fuggono in sella a scooter rubato: 2 giovani denunciati ad Albinea

Si trovavano in sella ad uno scooter quando alla vista di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione, si sono dati alla fuga per i campi inseguiti dai militari insospettiti per la condotta. E’ successo l’altra sera in via Montanara ad Albinea. Dopo aver saltato un canale di bonifica, i due hanno abbandonato lo scooter proseguendo la fuga a piedi per le campagne circostanti. Intercettati dopo una ventina di minuti mentre a piedi girovagavano per i campi, sono nuovamente fuggiti venendo tuttavia inseguiti e presi dai carabinieri della stazione di Albinea che li identificavano in due giovani reggiani.

Lo scooter in loro uso, privo di copertura assicurativa e di targa, è risultato rubato a Bologna. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione per il più grande e di resistenza a pubblico ufficiale per entrambi, i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 24enne e un 20enne abitanti a Reggio Emilia. A loro i carabinieri hanno sequestrato lo scooter risultato rubato nel maggio del 2015 a Bologna ad un 40enne residente nel capoluogo felsineo a cui è stato restituito.