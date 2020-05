Il sapore del caffè

Una passeggiata per il centro di Sassuolo in questo sabato mattina soleggiato e con un clima piacevolissimo. L’emozione di risentire il sapore deciso di un espresso dopo aver fatto una piccola fila fuori dal locale in attesa del mio turno. Sassuolo si rimette in moto con tutta l’attenzione del caso. Mascherine su tutti (o quasi) distanti si ma con una gran voglia di tornare almeno a guardarsi negli occhi senza un pc o un telefonino davanti.

Non sarà facile per nessuno questa seconda fase di vita con il virus ancora potenzialmente minaccioso, lo sappiamo tutti, lo leggiamo continuamente. Sassuolo questa mattina emana una vibrazione positiva e il mio caffè è più buono che mai.

Claudio Corrado